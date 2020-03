Ministério Meio Ambiente abre seleção pública com vagas para Brasília

(foto: Divulgação/ICMBio ) O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abriu novo processo simplificado com vagas para brigadistas e chefes de esquadrão. O objetivo é a formação de brigada temporária para a prevenção e combate a incêndios florestais e apoio operacional na Floresta Nacional de Brasília.

São 16 vagas, ao todo, sendo:





Chefes de Esquadrão pelo período de 6 meses: 1 vaga

Chefes de Esquadrão pelo período de 24 meses: 1 vaga

Brigadistas pelo período de 6 meses: 8 vagas

Brigadistas pelo período 24 meses: 6 vagas





Quem conseguir aprovação para chefe de esquadrão terá salário de 1,5 salário mínimo acrescido dos auxílios legais. Já os classificados a brigadista receberão 1 salário mínimo, também acrescido dos auxílios legais.





Fases da seleção

O processo de seleção dos candidatos será realizado em duas etapas:





Pré-seleção: avaliação física e habilidades com o uso de ferramentas agrícolas;



Curso: Será realizado um curso de 40 horas e as avaliações realizadas ao longo do curso determinarão a classificação final dos participantes.





Inscrições

De acordo com o regulamento, o candidato deverá escolher somente uma das vagas existentes para concorrer.





As inscrições já estão abertas e serão gratuitas e presenciais. Os candidatos que desejam participar devem se dirigir à sede da Floresta Nacional de Brasília, localizada na Rodovia BR-070, Km 1, Taguatinga/DF, até 27 de março.





A inscrição do participante se dará mediante o preenchimento da ficha de inscrição e entrega de cópias legíveis de documentos, não sendo necessária autenticação cartorial. São eles:





Original e cópia de documento pessoal com foto e com comprovação de inscrição de CPF e Registro Geral(Carteira de Identidade).





Original e cópia da CNH (categorias B, C, D ou E) e/ou habilitação para condução de embarcação oficial -Apenas para a vaga de Chefe de Esquadrão.





Original e cópia do Atestado Médico, comprovando que se encontram “APTOS a realizar atividades físicas”, emitido nos últimos 90 dias.





Original e cópia do Comprovante de Residência (Conta de água, luz, telefone, etc.) ou declaração de residência assinada pelo candidato.





Original e cópia de Tipagem Sanguínea e Fator RH.





Comprovante de Escolaridade (ou Declaração de que sabe ler e escrever).





Não poderão participar do presente processo seletivo simplificado servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.





De acordo com o edital, será impedido de participar de qualquer etapa do processo de seleção o candidato que se apresentar, em qualquer um dos dias determinados, com sinais de embriaguez e/ou consumo de entorpecentes