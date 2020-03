TCDF suspende concursos públicos para auditores e procurador

(foto: Divulgação/TCDF) serão mantidas as etapas já concluídas até o momento, incluindo o encerramento do prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição. O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu os concursos públicos para os cargos de auditor de controle externo e procurador do Ministério Público! A informação foi confirmada pela assessoria do Tribunal, que afirmou que, incluindo o encerramento do prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição.





Também foi solicitado a reprogramação para data oportuna as atividades não realizadas dos concursos. "Com a suspensão, a realização das provas será adiada. Novas datas deverão ser divulgadas posteriormente."





Auditores





certame prevê dez vagas e remuneração de R$ 16.673,35. As inscrições seriam admitidas somente via internet, por meio do site da banca, entre o período de 10h de 8 de abril e 18h de 27 de abril. A taxa é de R$ 140. Para se candidatar é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Procuradores





Com salário de R$ 33.689,10, o concurso oferta uma vaga para procurador. Para participar é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito.





As inscrições estavam previstas para serem realizadas a partir das 10h de 13 de abril até as 18h de 4 de maio, pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição será de R$ 300.