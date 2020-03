16 concursos públicos estão abertos com mais de 6.000 vagas

(foto: Marcos Santos/USP Imagens) O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial para os cargos de enfermeiro (urgência e emergência), técnico em enfermagem (urgência e emergência), médico pneumologista, médico anestesiologista, médico clínico geral, médico infectologista e médico imunologista. O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo o email: selecao@igesdf.org.br. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) abriu contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial para os cargos de enfermeiro (urgência e emergência), técnico em enfermagem (urgência e emergência), médico pneumologista, médico anestesiologista, médico clínico geral, médico infectologista e médico imunologista. O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo o email: selecao@igesdf.org.br. Confira!





Adasa/DF

Saiba mais aqui! A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal está com as inscrições abertas para 75 vagas, sendo 25 para provimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva. Há chances para pessoas com nível médio e/ou superior. Os salários variam de R$ 4,3 a R$ 10 mil. As inscrições custam R$ 65 para todos os cargos e devem ser feitas de 9 de abril a 19 de maio.

PM e CBM/PR

Saiba mais aqui.



A Polícia Militar (PMPR) e o Corpo de Bombeiros do Paraná (CBM/PR) lançaram novo concurso. São 2400 vagas abertas, sendo 2 mil para soldado policial militar e 400 para soldado bombeiro militar. Os postos exigem nível médio de formação escolar. De acordo com o edital, o salário varia de R$ 1.933,63 a R$ 4.263,67. Para concorrer ainda é necessário ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia de inscrição.

ALCE

Veja aqui! A Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) oferta 100 vagas com chances de níveis médio e superior. As remunerações irão variar entre R$ 2.224,90 e R$ 4.455,29. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca, de 1º a 30 de abril. As taxas vão de R$ 80 a R$ 120.

TJSC

Veja aqui! O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) oferta duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva para analista administrativo, analista de sistemas, assistente social, médico, psicólogo e técnico judiciário auxiliar. As remunerações variam entre R$ 3.856,79 e R$ 6.639,06, além do acréscimo de auxílio alimentação de R$ 1.392. As inscrições permanecem abertas, exclusivamente via internet, até as 14h de 31 de março.

Marinha I

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para 66 vagas de nível superior para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Médicos (CSM-Md), Corpo de Engenheiros (CP-CEM), Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD) e para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde (CSM-S). As inscrições serão aceitas até 23 de março e a taxa de inscrição é de R$ 126. Saiba mais aqui!





Marinha II

A Marinha do Brasil anunciou a abertura do novo concurso público com 143 vagas para admissão ao Colégio Naval em 2020 (CPACN/2020). Para concorrer, é necessário ser do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, entre outras requisitos. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até as 23h59 de 16 de abril de 2020 (horário de Brasília - DF). A taxa de inscrição é de R$ 65. Saiba como participar aqui!

Pirenópolis/GO

Confira como participar aqui! Um novo concurso público foi aberto pela Prefeitura de Pirenópolis, em Goiás! São 80 vagas, sendo 50 para provimento efetivo (com três reservadas a pessoas com deficiência) e 30 para formaçao de cadastro reserva para o cargo efetivo de professor P – III – pedagogo. A remuneração do posto é de R$ 2.424,24 para 30 horas de trabalho semanal. As inscrições podem ser feitas até 15 de abril. A taxa custa R$ 100.





Aeronáutica III

A Aeronáutica abriu um novo edital com 180 vagas para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021. Do total de chances, 160 são para candidatos do sexo masculino e 20 para o sexo feminino. As inscrições podem ser feitas de 3 a 21 de abril. A taxa é de R$ 60. Saiba mais aqui!









Goiás

Veja mais! A Prefeitura Municipal de Mineiros, em Goiás, tornou públicas 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44, com inscrições até 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100.





FeSaúde

Veja aqui! A Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ (FeSaúde) tornou público o edital do novo concurso com oferta de 783 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet até as 12h de 26 de março. As taxas serão de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para médio e R$ 100 para cargos de nível superior. As remunerações irão variar de R$ 1.317 a R$ 13.800.





E mais: