IGESDF abre seleção emergencial de profissionais de saúde para enfrentar coronavírus

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal () abriu contratação de pessoal, em, para selecionar médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. O objetivo é atender as demandas de urgência e emergência da população na rede de saúde pública do Distrito Federal no combate ao

A seleção será para os cargos de enfermeiro (urgência e emergência), técnico em enfermagem (urgência e emergência), médico pneumologista, médico anestesiologista, médico clínico geral, médico infectologista e médico imunologista. Os cargos para médicos serão de 20h e os de técnico e enfermeiro, de 36h.

Os candidatos serão avaliados por análise curricular e os aprovados serão contratados de forma temporária, por seis meses. O encaminhamento de currículos deverá ser feito pelo o email: selecao@igesdf.org.br.

*A seleção foi divulgada pelo site do IGESDF sem a quantidade de vagas e salários, a reportagem já entrou em contato com a instituição e aguarda retorno com os respectivos dados.

Outras seleções do IGESDF

Além da seleção emergencial para enfrentar o coronavírus, o IGESDF também tem outras seleções em andamento. Uma, inclusive, encerra o prazo de inscrições nesta quinta-feira (19/3), para especialista de gestão de pessoas. Há ainda vagas para analista de patologia clínica, técnico de enfermagem de urgência e emergência, assistente social e médico intensivista adulto.

As lotações são para o Hospital de Base, UPAs e para o administrativo do IGESDF. Inscreva-se aqui. http://igesdf.org.br/processo-seletivo/