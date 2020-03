Censo Demográfico será em 2021 por causa do coronavírus; concurso é suspenso

(foto: Roberto Stuckert Filho/Divulgação)

Em função da, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas () anunciou, nessa terça-feira (17/3), que decidiu adiar a realização dopara 2021. O órgão diz, em nota, que a decisão é em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública.

A seleção pública do Censo Demográfico 2020 oferecia 208.695 vagas, sendo 133.203 para o quadro de recenseador, cargo que exige nível fundamental de formação escolar; e 28.138 vagas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, ambos de nível médio. Só no Distrito Federal, são 354 vagas para agentes e 2.571 para recenseador.

Segundo o IBGE, “a decisão leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional.”

“Considera, do mesmo modo, a impossibilidade de realização, em tempo hábil, de toda a cadeia de treinamentos para a operação censitária, cuja primeira etapa se iniciaria em abril de 2020, de forma centralizada, e posteriormente replicada em polos regionais e locais até o mês de julho”, diz trecho da nota

O IBGE informou que o processo seletivo para contratação de recenseadores e supervisores está suspenso. Os candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias.

Orçamento para 2021

Também na nota, o órgão diz que estabeleceu formalmente com o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do Censo 2020 para a realização da operação em 2021. O Censo é realizado a cada 10 anos.



De modo a contemplar a data de referência dos últimos realizados, o próximo terá como data de referência de 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.