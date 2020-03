IBGE retifica edital de concurso com mais de 200 mil vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaOdivulgou duas alterações no edital de abertura com mais de 208 mil vagas temporárias, em todo o país. A publicação foi feita no Diário Oficial da União desta terça-feira (17/3).

A primeira alteração é sobre o contato por telefone ou internet com o Instituto. Agora, há um email próprio do IBGE para comunicação. "Por meio do telefone 0800-0612020, ou via internet, no endereço eletrônico , ressalvado o disposto no subitem 12.6 deste edital, e por meio do endereço eletrônico ibge@cebraspe.org.br."