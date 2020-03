Cresso/RO adia provas do concurso público devido ao coronavírus

O Conselho Regional de Serviço Social da 23ª Região ( Cress/RO ) publicou um comunicado para anunciar o adiamento da aplicação das provas do concurso que ocorreria no próximo domingo (22/3). A decisão é em função das medidas de combate e controle ao coronavírus (Covid-19).

Segundo o documento, o, que é a banca organizadora, e o Cress/RO afirmam que estão solidários às medidas adotadas em todo o país para evitar a disseminação do vírus e, assim que possível, retornarão as atividades regulares do concurso.