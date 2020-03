19 concursos públicos recentes reúnem mais de 217 mil vagas abertas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

Saiba como concorrer aqui! O Instituto Brasileiro de Geografia e Geografia (IBGE) finalmente divulgou os editais do novos processos seletivos simplificados nacionais com, nada menos que, 208.695 vagas!!! Desse total, 133.203 são para o quadro de recenseador, cargo que exige nível fundamental; e 28.138 vagas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, ambos de nível médio. Desse total, 354 vagas para agentes e 2.571 para recenseador são para lotação no Distrito Federal. As inscrições vão até 24 de março, com taxas entre R$ 23m61 e R$ 35,80.





Adasa/DF

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal está com as inscrições abertas para 75 vagas, sendo 25 para provimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva. Há chances para pessoas com nível médio e/ou superior. Os salários variam de R$ 4,3 a R$ 10 mil. As inscrições custam R$ 65 para todos os cargos e devem ser feitas de 9 de abril a 19 de maio. Saiba mais aqui!



Marinha I A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para 66 vagas de nível superior para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Médicos (CSM-Md), Corpo de Engenheiros (CP-CEM), Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD) e para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde (CSM-S). As inscrições serão aceitas até 23 de março e a taxa de inscrição é de R$ 126. Saiba mais aqui!



Um novo concurso público foi aberto pela Prefeitura de Pirenópolis, em Goiás! São 80 vagas, sendo 50 para provimento efetivo (com três reservadas a pessoas com deficiência) e 30 para formaçao de cadastro reserva para o cargo efetivo de professor P – III – pedagogo. A remuneração do posto é de R$ 2.424,24 para 30 horas de trabalho semanal. As inscrições podem ser feitas até 15 de abril. A taxa custa R$ 100. Confira como participar aqui!

SEE/PE Saiba mais informações aqui. A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE/PE) prorrogou as inscrições do novo processo seletivo simplificado que oferta 2.938 vagas, sendo 866 para pessoas com deficiências e 2.072 para ampla concorrência. As inscrições vão até essa segunda-feira (16/3).

Marinha II A Marinha do Brasil anunciou a abertura do novo concurso público com 143 vagas para admissão ao Colégio Naval em 2020 (CPACN/2020). Para concorrer, é necessário ser do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, entre outras requisitos. As inscrições devem ser realizadas das 8h de 16 de março até as 23h59 de 16 de abril de 2020 (horário de Brasília - DF). A taxa de inscrição é de R$ 65. Saiba como participar aqui!

Marinha III Veja mais sobre o concurso aqui! O 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Manaus, divulgou novo processo seletivo com 60 vagas de admissão ao curso de formação de aquaviários. As chances são para marinheiro fluvial auxiliar de convés e de máquinas nível I e exigem escolaridade inferior até o 6º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas presencialmente, no período de 16 a 20 de março de 2020, das 8h15 às 11h. A taxa de participação é de R$ 8.



TCM/SP

Saiba mais aqui!



Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP) abriu novo concurso público com 12 vagas para auxiliar técnico de administração, cargo que exige nível médio de formação, e para agente de fiscalização, que exige nível superior. O salário básico é de R$ 5.046,82, mas a remuneração pode chegar a R$ 10.317,32, com gratificação. As inscrições devem ser feitas até 26 de março. As taxas variam de R$ 75 a R$ 120.

Exército

São 1.100 vagas para ingresso na Escola de Sargento das Armas. O soldo inicial da carreira é de R$ 3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$ 5.049. As inscrições serão realizadas até 18 de março de 2020. A taxa de inscrição custa R$ 95. Confira as fases!

Aeronáutica I

São 220 vagas para as áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021). Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. Confira!

Aeronáutica II

A Força Aérea Brasileira (FAB) tornou público os editais das novas seleções para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Infantaria, Intendentes e Aviadores da Aeronáutica do ano de 2021. Estão sendo ofertadas 81 vagas, sendo 28 para infantaria, 18 para aviadores e 35 para intendentes. As inscrições podem ser realizadas até as 9h de 19 de março. Saiba mais aqui!



Aeronáutica III

A Aeronáutica abriu um novo edital com 180 vagas para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021. Do total de chances, 160 são para candidatos do sexo masculino e 20 para o sexo feminino. As inscrições podem ser feitas de 3 de abril a 21 de abril. A taxa é de R$ 60. Saiba mais aqui!





Marinha IV

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha divulgou novo edital de concurso público de admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais. São oferecidas 960 vagas, sendo 480 para a turma do primeiro semestre de 2021 e 480 para o segundo semestre do mesmo ano. Poderão concorrer apenas homens, com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2021, com nível médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. As inscrições poderão ser feitas até 20 de março. A taxa custa R$ 25.

Goiás

A Prefeitura Municipal de Mineiros, em Goiás, tornou públicas 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44, com inscrições até 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100. Veja mais!

FeSaúde

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ (FeSaúde) tornou público o edital do novo concurso com oferta de 783 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet das 12h de 2 de março até as 12h de 26 do mesmo mês. As taxas serão de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para médio e R$ 100 para cargos de nível superior. As remunerações irão variar de R$ 1.317 a R$ 13.800. Veja aqui!



E mais: