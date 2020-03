Aeronáutica abre concurso com 180 vagas para cadetes do ar

(foto: FAB/Divulgação) A Aeronáutica abriu um novo edital com 180 vagas para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021. Do total de chances, 160 são para candidatos do sexo masculino e 20 para o sexo feminino. Há também reservas a negros. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16/3).





O exame é destinado a cidadãos brasileiros natos, de ambos os sexos, voluntários, que atendam às condições e às normas estabelecidas no edital, para serem habilitados à matrícula no Curso Preparatório de Cadetes do Ar, no ano de 2021, a ser realizado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar - EPCAR, em Barbacena/MG.

Curso preparatório

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR), ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG, destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga/SP.





O curso tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.





As disciplinas ministradas no Campo Geral são as previstas nos cursos do Ensino Médio Regular no país.





Um período de instrução de aproximadamente 20 dias corridos, em regime de internato, contados a partir da data do início do curso, será ministrado aos que vierem a ser matriculados, fazendo parte do estágio probatório para verificação da aptidão ao regime militar, estando inserido na instrução do Campo Militar.





O candidato, no momento da matrícula, mediante ato do Comandante da EPCAR, passa à situação de Aluno da EPCAR.





Aluno que concluir o curso com aproveitamento, segundo o respectivo Plano de Avaliação, fará jus aos certificados de conclusão do Ensino Médio e do próprio CPCAR.

Inscrições e etapas

Para participar, é necessário realizar a inscrição a partir do formulário de solicitação de inscrição, disponível na internet, no período de 3 de abril a 21 de abril de 2020. A taxa é de R$ 60.





Os candidatos seguirão as seguintes etapas:





a) Provas Escritas;

b) Inspeção de Saúde (INSPSAU);

c) Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

d) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

e) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e

f) Validação Documental.





O processo seletivo é de âmbito nacional.





As Provas Escritas, a princípio, serão realizadas nas cidades (ou área metropolitana) onde se encontram as Organizações Militares de Apoio (OMAP). As cidades são: Belém/PA, Recife/PE, Natal/RN, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ,Belo Horizonte/MG, Barbacena/MG, São Paulo/SP, Pirassununga/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Canoas / RS, Brasília/DF, Manaus/AM, Boa Vista/RR, Porto Velho/RO.