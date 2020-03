Saúde do DF divulga resultado final de seleção para residência médica

(foto: SES/DF/Divulgação)





Estão sendo ofertadas 21 vagas e a seleção está sendo realizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento ( Iades ). De acordo com o edital, a bolsa-residência mensal é de R$ 3.330,43, além do auxílio-moradia aos residentes matriculados em seus programas no valor de R$ 999,12.

As oportunidades serão para as áreas de medicina de família e comunidade (6), medicina preventiva e social (1), medicina intensiva (6), cancerologia pediátrica (1), endoscopia (1), cirurgia oncológica (1), hematologia e hemoterapia pediátrica (1), infectologia pediátrica (2), neonatologia (1) e transplante renal (1).

As vagas serão para lotação no Hospital de Base do Distrito Federal (Iges/DF), Hospital Regional de Taguatinga (HRT), Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB), Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) e Residência Integrada (COREME/SES-DF).

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde ( Fepecs ), vinculada a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ( SES/DF ) tornou público nesta sexta-feira (13/3) o resultado final do processo seletivo para ingresso no programa de Residencia Médica. Confira o resultado aqui.