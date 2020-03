Marinha abre concurso com 66 vagas para nível superior

(foto: Marinha/Divulgação) Marinha do Brasil está com inscrições abertas para 66 vagas de nível superior para os concursos: Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Médicos (CSM-Md), Corpo de Engenheiros (CP-CEM), Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD) e para o Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde (CSM-S).





As vagas são para ambos os sexos, e para concorrer é necessário ser brasileiro nato, ter mais de 18 e menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021, entre outros. As inscrições serão aceitas até 23 de março e a taxa de inscrição é de R$ 126.

Curso de formação

Durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO), os candidatos selecionados serão incorporados como Guardas-Marinha, com rendimentos de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 de soldo militar, R$ 1.389,85 de adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Após essa fase, os rendimentos brutos chegam a cerca de R$11 mil.

Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Médicos

Para o Quadro de Médicos, o concurso contará com 33 vagas nas áreas de Clínica Médica

(18), Cirurgia Geral (8), Ginecologista e Obstetrícia (2), Pediatria (2), Radiologia (2), Ortopedia e

Traumatologia (1).

Corpo de Engenheiros

As 25 vaga para o Corpo de Engenheiros estão distribuídas por Engenharia Elétrica (4), Engenharia Mecânica (4), Engenharia Eletrônica (3), Engenharia Naval (3), Engenharia Civil (2), Engenharia de Telecomunicações (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia Cartográfica (1), Engenharia de Materiais (1), Engenharia Nuclear (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia

Química (1), Engenharia de Sistemas de Computação (1).

Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Cirurgião-Dentista

Para o Quadro de Cirurgião-Dentista, estão disponíveis quatro vagas: Prótese Dentária (2), Endodontia (1), Patologia Bucal e Estomatologia (1).

Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de Apoio à Saúde

Para o Quadro de Apoio à Saúde são oferecidas quatro vagas: Enfermagem (2) e Farmácia (2).

Das etapas dos concursos da Marinha do Brasil

Etapas

As principais etapas dos concursos incluem prova Objetiva, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso,avaliação psicológica, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e prova de títulos.