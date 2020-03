DPDF divulga resultado final de concurso para defensor

(foto: Bruno Peres/CB/D.A Press )





Os resultados podem ser conferidos na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público.

Ainda foi divulgado o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência.





Sobre o concurso DPDF

O concurso ofereceu 12 vagas para o cargo de defensor de segunda categoria. Houve, ainda, formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 24.668,75. A seleção esteve sob a resposnsabilidade do Cebraspe.





Para concorrer ao cargo foi necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de registro na OAB e, no mínimo, dois anos de prática forense.





Foram contabilizadas 10.263 inscrições, o que configura uma demanda de 855 candidatos por oportunidades em aberto.

A Defensoria Pública do Distrito Federal ( DPDF ) tornou público o resultado final do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor público de segunda categoria. A publicação foi feita no Diário Oficial do Distrito Federal ( DODF ) desta sexta-feira (13/3), a partir da página 47.