Falconi abre inscrições para programa de trainee e estágio. Há vagas para BH

O processo seletivo exige inglês avançado de todos os candidatos (foto: Mateus Campos Felipe/Unsplash )



O Programa Jovem Falconi, oferecido pela maior consultoria de gestão do Brasil, está com inscrições abertas. Podem participar do processo candidatos que estejam cursando ou tenham concluído recentemente qualquer curso de graduação.



O programa busca pessoas que queiram atuar em diversos segmentos do mercado, viajar para dentro e fora do país em projetos desafiadores e, acima de tudo, produzir resultados reais.



Os interessados devem se cadastrar por meio do link: http://jovemfalconi.com/. , oferecido pela maior consultoria de gestão do Brasil, está comPodem participar do processo candidatos que estejam cursando ou tenham concluído recentementeO programa busca pessoas que queiramem projetos desafiadores e, acima de tudo, produzir resultados reais.Os interessados devem





Para se candidatar às vagas de estágio é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, Brasília ou Belo Horizonte e ter inglês avançado.



Além disso, o candidato deve ter previsão de concluir o curso entre dezembro de 2020 e julho de 2022. Após a inscrição, o processo terá três fases: etapa on-line, entrevista presencial e avaliação oral em inglês.





Já os candidatos às vagas de trainee devem ter disponibilidade para morar em São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro e precisam ter concluído o ensino superior entre julho de 2017 e julho de 2020. É esperado que o trainee tenha inglês avançado e disponibilidade para viagens constantes. O processo seletivo completo inclui etapa on-line, entrevista presencial, avaliação oral em inglês e banca executiva com alguns sócios da empresa.





Os selecionados receberão além de bolsa-auxílio/remuneração, benefícios como plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país.



Programa Jovem Falconi





Por meio do programa de trainees, a CEO da Falconi, Viviane Martins, iniciou a construção de sua carreira na empresa, há quase 20 anos. Assim como Viviane, outros colaboradores que alcançaram altos cargos na consultoria entraram na organização pelo programa Jovem Falconi. "Em nossa empresa, o estagiário tem a oportunidade de trabalhar em projetos reais e nosso trainee não é um aprendiz como em outras empresas, é como um consultor contratado, que pode desenvolver sua carreira no Brasil e no mundo e ser reconhecido de acordo com seu desempenho", explica o sócio Fernando Ladeira, Diretor de Gente e Gestão da Falconi.





Sobre a Falconi

Fundada por Vicente Falconi há 30 anos, a Falconi é a principal consultoria de gestão no Brasil. Com um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países, a Falconi já transformou resultados de atuou em mais de 5.300 projetos em organizações públicas e privadas. A organização também já prestou consultoria para 80% das "Maiores & Melhores".