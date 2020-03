Prefeitura em Goiás abre seleção com 70 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Goianésia, em Goiás, também divulgou o edital de um novo concurso público com 55 chances de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.361,95 e R$ 4.647,51, para 40 horas semanais. A cidade goiana fica a cerca de 190 km de Brasília/DF.





As chances estão distribuídas entre os seguintes cargos: auxiliar de serviçoes básicos, jardineiro, telefonista, motorista, contador, controlador interno e procurador legislativo.

Os interessados devem realizar a inscrição, no período entre 13 de abril e 18 de maio, no site do Instituto Quadrix será o organizador, que é o organizador da seleção. Saiba mais aqui!