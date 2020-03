Um dos melhores programas de MBA dos EUA oferece bolsas de até 50 mil dólares para brasileiros

Universidade oferece programa criado para profissionais que estão sendo preparados para assumir altos cargos globais (foto: USC Marshall/Divulgação)



A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), está oferecendo bolsas de estudo de até 50 mil dólares em seu programa de MBA Internacional em 2020 para estudantes brasileiros.



Considerado um dos melhores MBAs de um ano dos Estados Unidos na área de negócios, o International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa criado para profissionais em meio de carreira que estão sendo preparados para assumir altos cargos globais.





Pensando nos candidatos, a USC realizará uma Info Session on-line no dia 25 de março de 2020, às 20h, com o Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA, e Marcus Costa, diretor do escritório brasileiro da Universidade, para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo, desde a inscrição até as atividades realizadas durante a jornada acadêmica. Para acessar é preciso fazer uma inscrição aqui, logo após o candidato receberá uma confirmação por e-mail com o link para a conversa.





O IBEAR MBA é um dos programas de MBA com mais diversas nacionalidades em todo o mundo. Nos últimos anos a presença de alunos brasileiros tem sido de cerca de 10% da turma. Desde o início do curso, mais de 50 profissionais do Brasil já se formaram e conseguiram impulsionar suas carreiras.





No programa, o aluno terá uma série de vivências internacionais que podem qualificá-lo para assumir posições de destaque na sua vida profissional. Uma delas é o "International Experiential Learning Program", uma viagem que toda a turma faz para entender como funciona o mundo dos negócios fora dos EUA.



Em 2020, os profissionais terão uma experiência de 10 dias na China com passagem pelas cidades de Xangai, Shenzhen e Hong Kong, além de dois dias no Vale do Silício e Seattle, já inclusos no valor total do curso.





"Temos oferecido bolsas para profissionais brasileiros excepcionais nos últimos anos por observarmos a contribuição positiva que eles oferecem ao nosso curso. Ficamos felizes também de ver o quanto a carreira de cada um cresceu a partir das lições aprendidas com nossos professores", afirma o diretor do programa, Richard Drobnick.





Outro desafio para os alunos é o "International Business Case Projects", uma etapa final em que os alunos trabalham em equipe para desenvolver um case de recomendações para o negócio de clientes reais como Panasonic, Microsoft, Mattel, Sony, Salesforce, Fuji Television, LG, Lockheed Martin, Applebee's e Warner Bros.





O programa é voltado para candidatos com alto potencial, por isso o processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, sua formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS) e cartas de recomendação e de candidatura.



A seleção exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa.



Mais detalhes podem ser acessados no site currículos em inglês devem ser enviados para Ibearmba@marshall.usc.edu.



As inscrições estão abertas, mas é aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente os candidatos à bolsa.





Fundado em 1978, o programa IBEAR já formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em 60 países em todo o mundo. Os participantes têm em média 34 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam várias línguas e demonstram forte compreensão do negócio e da cultura internacionais.



Significativamente mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso. O currículo do programa é projetado para fornecer uma educação geral de gestão e prática, enfatizando habilidades de pensamento e resolução de problemas críticos em um mercado global.



Outras oportunidades de bolsas





Em 2020, a USC Gould School of Law, uma das 20 melhores universidades de direito dos EUA, oferece uma bolsa integral para o programa de mestrado (LL.M.), além de um compromisso para que todos os candidatos do Brasil que forem admitidos neste ano recebam bolsas que podem chegar a até 50% do custo do programa.



Em 2020, a USC Gould School of Law, uma das 20 melhores universidades de direito dos EUA, oferece uma bolsa integral para o programa de mestrado (LL.M.), além de um compromisso para que todos os candidatos do Brasil que forem admitidos neste ano recebam bolsas que podem chegar a até 50% do custo do programa.

No dia 31/3 (terça-feira) das 19h às 21h, a faculdade vai fazer uma info session on-line e gratuita com o professor Richard Peterson para falar sobre a estrutura de um mediador para gerenciar emoções em disputas legais. Em seguida, a diretora de admissões do programa, Ashley Sim, vai tirar as dúvidas dos candidatos. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://gould.usc.edu/



Sobre a Marshall School of Business



Alunos brasileiros têm sido de cerca de 10% da turma e mais de 50 profissionais já conseguiram impulsionar suas carreiras (foto: USC Marshall/Divulgação)





Com ênfase em empreendedorismo e inovação, investigação em colaboração e responsabilidade social, a Marshall School of Business da USC está idealmente posicionada para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios em rápida mudança. Sua filosofia de que o sucesso exige uma compreensão do funcionamento interno do mercado global tem estabelecido a Marshall como líder entre as melhores escolas de negócios dos Estados Unidos. Desta maneira, além do programa do IBEAR, a Marshall School of Business oferece outros cinco programas de MBA: o Full-Time MBA, o Part-Time MBA.PM, o Executive MBA e o on-line MBA. Além disso, a Marshall tem uma forte ligação com o Brasil. Desde 2017, a partir de uma parceria com a fundação brasileira Lemann, a Marshall criou a cátedra de empreendedorismo Jorge Paulo e Suzanna Lemann.



Sobre a University of Southern California, USC





Uma das maiores universidades privadas dos Estados Unidos e um centro de pesquisa de referência mundial. A USC tem tradição em promover uma formação interdisciplinar por meio das suas 21 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é a única com seis faculdades voltadas para as artes (cinema, arquitetura, artes dramáticas, música, artes plásticas e dança). Além disso, é o maior empregador do setor privado na cidade de Los Angeles, responsável por U$ 8 bilhões anuais em atividades econômicas na região. Localizada em Los Angeles, a instituição conta com nove escritórios internacionais. No Brasil, a USC tem uma representação sediada na cidade de São Paulo desde 2013 e, atualmente, está sob a responsabilidade de diretor Marcus Costa.