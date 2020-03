Secretaria de PE prorroga inscrições de concurso com mais de 2.900 vagas

(foto: Camila Domingues/Câmara dos Deputados )



A seleção está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro ( A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco ( SEE/PE) prorrogou as inscrições do novo processo seletivo simplificado que oferta 2.938 vagas, sendo 866 para pessoas com dificiências e 2.072 para ampla concorrência. A nova data final para inscrição na Seleção será publicada em breve. Confira comunicado completo aqui. A seleção está sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro ( Idib ).





As chances são para professor de educação profissional, professor da educação básica, professor do Projeto Travessia e professor polivalente. As jornadas mensais vão de 150 a 200 horas, para os aprovados receberem remunerações de R$ 1.464,22 a R$ 2.932,96.

Segundo o edital, a carga horária contratada para a função professor da Educação profissional será variável de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação e Esportes, podendo ser contratada sob a carga horária de 50, 100 ou 150 horas, sendo a vencimento bruto proporcional à carga horária efetivamente contratada.





A seleção pública simplificada será realizada em etapa única, denominada avaliação de experiência profissional e de títulos, comum a todos os candidatos. Só serão pontuados os títulos, cursos e experiências profissionais que tiverem correlação com a função para a qual o candidato se inscreveu.