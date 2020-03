Prefeitura de Goianésia/GO abre concurso com 55 vagas para todos os níveis

As chances estão distribuídas entre os seguintes cargos: auxiliar de serviçoes básicos, jardineiro, telefonista, motorista, contador, controlador interno e procurador legislativo.





inscrição, no período entre 13 de abril e 18 de maio, no Os interessados devem realizar a, no período entre 13 de abril e 18 de maio, no site do Instituto Quadrix será o organizador, que é o organizador da seleção.





Os valores das taxas de inscrição serão de:





a) R$ 50, para os cargos de nível fundamental;

b) R$ 70,para os cargos de nível médio;

c)R$ 90,para os cargos de nível superiorde Contador e Controlador Interno;

d) R$ 110, para ocargo de nível superior de Procurador Legislativo.





O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 19 de maio de 2020.





Etapas





O concurso será composto de prova objetiva, para todos os cargos, e discursiva somente para as vagas de nível superior. Todas as fases serão realizadas em Goianésia.





As provas serão aplicadas na data provável de 21 de junho de 2020, no turno da manhã, com duração de 3 horas,para os cargos de nível fundamental e nível médio, e no turno da tarde, com duração de 4 horas,para os cargos de nível superior.