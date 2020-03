PCDF divulga locais de prova do concurso com 300 vagas para escrivães

(foto: Daniel Ferreira/CB/D.A Press)



A Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) divulgou os locais de prova do concurso que vai preencher 300 vagas de escrivães. A informação está disponível no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoçao de Eventos ( Cebraspe ), banca organizadora do certame. As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF). Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidados por vaga.





Confira:



O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:



a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha; c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

O Cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no edital.

O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

A corporação também publicou as orientação para a aplicação das provas

O concurso será constituído de duas etapas. A primeira terá as seguintes fases: