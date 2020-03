Marinha abre concurso com mais de 140 vagas de admissão ao Colégio Naval

(foto: Marinha/Divulgação) Marinha do Brasil anunciou a abertura do novo concurso público com 143 vagas para admissão ao Colégio Naval em 2020 (CPACN/2020). anunciou a abertura do novo concurso público com 143 vagas para admissão ao Colégio Naval em 2020 (CPACN/2020).





O curso é gratuito e o aluno perceberá remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$ 1.398,30, sendo R$ 1.185,00 relativos ao soldo militar, R$ 154,05 relativos ao adicional militar e R$ 59,25 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.





A aprovação no curso permite ao aluno receber o certificado de conclusão do Ensino Médio acompanhado da respectiva Ficha Histórico-Escolar, e também, o Certificado de Reservista Naval.

Inscrições e requisitos

Para concorrer, é necessário ser do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m e ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.





Dentre outras coisas, também é preciso ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental e não ser casado ou ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval.









inscrições devem ser realizadas das 8h de 16 de março até as 23h59 de 16 de abril de 2020 (horário de Brasília - DF), por meio do site de Ingresso da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 65. O pagamento será aceito até o dia 24 de abril de 2020. Asdevem ser realizadas das 8h de 16 de março até as 23h59 de 16 de abril de 2020 (horário de Brasília - DF), por meio dode Ingresso da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 65. O pagamento será aceito até o dia 24 de abril de 2020.





Os candidatos poderão também efetuar suas inscrições diretamente em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL).

Etapas

Como método de avaliação, os candidatos farão prova escrita objetiva de matemática e inglês; prova escrita objetiva de estudos sociais, ciências e português; redação e eventos complementares constituídos de inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.





As provas objetivas e de redação serão realizadas em dois dias seguidos, na primeira quinzena de julho de 2020.