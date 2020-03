PMPI abre seleção com 100 vagas para áreas administrativas

(foto: Divulgação/Governo do Piauí )



Podem participar candidatos com nível fundamental de escolaridade. Para ingressar no serviço auxiliar voluntário é necessário ainda ter nascido entre 30/07/1997 à 30/07/2002.





A remuneração é equivalente a um salário mínimo, para jornada de 40- horas de trabalho.





Segundo o edital, não será reservado o percentual de vagas a pessoas com deficiência, visto que a seleção destina-se a atividade que exige plena aptidão física do candidato.





As inscrições devem ser feitas de 11 a 23 de março, pelo site savpm.pi.gov.br . A taxa custa R$ 79,90.





Os candidatos serão avaliados por provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de três horas, do tipo múltipla escolha com cinco com aplicação em 26 de abril, das 9h às 12h, exclusivamente na cidade de Teresina.





Haverá ainda exames de saúde, teste de aptidão física (28 e 29 de maio), exames médicos (11 e 12 de maio) e odontológicos e investigação social (15 e 16 de junho).





O resultado final deverá ser publicado em 30 de junho. O treinamento dos aprovados acontecerá entre 1º e 30 de julho.



A seleção tem validade de um ano, prorrogável por igual período.

Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pela Polícia Militar do Piauí ( PMPI )! São oferecidas 100 vagas temporárias para as áreas administrativas da corporação. Do total de oportunidades, 71 são para lotação na capital do estado e 29 para o interior.