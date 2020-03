Secretaria de Economia divulga resultado de provas para auditor fiscal do DF

(foto: Divulgação/Agência Brasília )











As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 17 de março de 2020, também no site da examinadora.

O edital de resultado final nas provas objetivas e de convocação para a prova discursiva será publicado no DODF e divulgado na internet na data provável de 3 de abril. Os testes discursivos serão aplicados em 12 de abril. De acordo com a publicação, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido, assim como recurso cujo teor desrespeite a banca. É ainda vedado ao candidato novamente impugnar os gabaritos oficiais das provas objetivas. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório das 9h de 11 de março às 18h de 24 de março (horário oficial de Brasília/DF), no site do Cebraspe , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. Atenção, concurseiros. Já está disponível o resultado provisório da prova objetiva do concurso para auditor da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF ), realizada em 2 de fevereiro, no Diário Oficial local ( DODF ), desta terça-feira (10/3).





Se acordo com a Secretaria, ao todo, 15.949 se inscreveram no concurso, sendo mais de 398 candidatos por vaga.





Sobre o cargo de auditor

Os aprovados exercerão as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e exercerão as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita, conforme o art. 4º da Lei nº 4.717/2011.





Sobre o concurso

São 120 vagas ofertadas, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 14.970. O concurso está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que vai realizar o Método Cespe na seleção. Para participar é necessário diploma de curso de nível superior em qualquer área de formação.