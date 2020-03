Secretaria de Educação do RJ abre mais de 800 vagas para professores

(foto: Prefeitura de Maricá/Divulgação) A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro ( SEEDUC-RJ ) divulgou um novo processo seletivo para preenchimento de 827 vagas para professores. A remuneração varia de R$ 940,16 a R$ 2.211,25 e carga horária que varia de 16 a 30 horas semanais.





As contratações serão por tempo determinado, para atuação nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio, para o ano letivo de 2020.

Inscrições e etapas

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 15 de março de 2020, exclusivamente pela internet, por meio do site do SEEDUC-RJ.





No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o tipo de vaga, o Mmnicípio, regional e a(s) disciplina(s) aos quais pretende concorrer.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos

Vagas

Do total de chances, 50 serão contratos com professores Docente II, para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com carga horária de 22 horas semanais, para suprir carências do ano letivo

de 2020 na Diretoria Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas;





Outras 777 serão contratos com professores Docente I para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, sendo 585 com carga horária de 16 horas semanais e 192 com carga horária de 30 horas semanais, para suprir as necessidades que surgirão ao longo do ano letivo de 2020, em efetiva regência de turma.





A convocação ocorrerá na medida das necessidades detectadas nas Unidades Escolares da Rede SEEDUC, obedecendo, rigorosamente, a lista classificatória.





O Processo Seletivo Simplificado terá validade até o dia 22 de dezembro de 2020, último dia letivo previsto no calendário escolar do ano de 2020.