EBSERH-SE abre seleção para médicos com salários de R$ 8,6 mil

As vagas são para as especialidades de cirurgia da mão (1); cirurgia geral (1); clínica médica (4); medicina intensiva (2); ortopedia e traumatologia (1) e pediatria (1).

As inscrições devem ser feitas por meio do site www.ebserh.gov.br , no período de 9 de março de 2020, até às 22h de 14 de março de 2020 e obrigatoriamente mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição,