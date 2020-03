TCDF retifica edital de concurso público com vagas para auditores

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal divulgou nesta sexta-feira (6/3) algumas retificações no concurso público de auditores de controle externo. As mudanças são sobre a correção das provas e aplicação das provas. Confira!





Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações/anulações/manutenções de gabarito serão divulgadas no site do Cebraspe. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.





A prova discursiva P3 valerá 50 pontos e consistirá de:





a) primeira parte da prova discursiva P3 - duas questões, a serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca dos conhecimentos específicos constantes do subitem 14.2.3 deste edital bem como da disciplina de Direito Administrativo constante do subitem 14.2.2 deste edital;





b) segunda parte da prova discursiva P3 - uma redação de peça de natureza técnica, de até 50 linhas, acerca dos conhecimentos específicos constantes do subitem 14.2.3 deste edital bem como da disciplina de Direito Administrativo constante do subitem 14.2.2 deste edital, e de acordo com os modelos contidos no Manual de Redação Oficial do TCDF - 2ª Edição, aprovado pela Decisão Administrativa nº 37/2014.





Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.





As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso, à apresentação para os exames da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência, para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararem como negros e para os exames pré-admissionais correrão às expensas do próprio candidato.





Para fins de elaboração das questões, poderão ser consideradas, ainda, as jurisprudências dos tribunais superiores, assim como a jurisprudência aplicada aos tribunais de contas.



O concurso