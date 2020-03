Multinacional amplia contratações em Minas Gerais

Empresa que colaborador dinâmico, que seja qualificado e engajados digitalmente (foto: Glenn Carstens-Peters/unsplash)



Segundo a Fecomércio de Minas Gerais, a confiança das famílias em relação ao emprego atual cresceu, no mês passado, 3,6 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 2019, acompanhando o movimento de abertura de vagas formais no país. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Minas Gerais registrou, no acumulado de 2019, cerca de 16 mil postos de trabalho a mais que em 2018. Essa diferença representa uma evolução de 19,28% de vagas abertas.





Acompanhando este cenário, a Stefanini, referência em soluções digitais, está ampliando sua atuação em Minas Gerais e anuncia várias oportunidades para profissionais da área de tecnologia.





"Procuramos colaboradores dinâmicos, que queiram atuar junto a clientes de diversos setores e que sejam qualificados e engajados digitalmente para as vagas em aberto", comenta Carla Alessandra de Figueiredo, gerente executiva de RH da Stefanini Brasil.



De acordo com Vanessa Prado, diretora executiva da Stefanini em Minas Gerais, a empresa tem parceria com várias universidades. O objetivo é atrair novos talentos que se identifiquem com as oportunidades trazidas pela transformação digital.





A multinacional conta com um ecossistema robusto de inovação, que inclui soluções de analytics, cloud, core bancário, IA, Indústria 4.0, entre outras. Recentemente, foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como uma das principais lideranças no Relatório ISG Provider Lens Digital Business – Solutions and Service Partners para o Brasil.





conferir mais detalhes sobre as vagas por aqui: Os interessados podemsobre as vagas por aqui: https://jobs.kenoby.com/stefanini





saber mais sobre a Stefanini: Parasobre a Stefanini: http://www.stefanini.com



