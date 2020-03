IBGE lança concursos com mais de 200 mil vagas de níveis fundamental e médio

(foto: Divulgação/IBGE ) O Instituto Brasileiro de Geografia e Geografia ( IBGE ) finalmente divulgou os editais do novos processos seletivos simplificados nacionais com, nada menos que, 208.695 vagas!!! Desse total, 133.203 são para o quadro de recenseador, cargo que exige nível fundamental de formação escolar; e 28.138 vagas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, ambos de nível médio.





De acordo com os editais, publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (5/3) e no site Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora, as vagas são temporárias e há chances para todos os estados brasileiros! Os editais ainda reservam 5% das chances a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros. Confira as especificidades de cada nível escolar abaixo:



Nível fundamental IBGE

A remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. O candidato poderá simular os valores pelo site da banca.





A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.





O treinamento, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado pelo IBGE e terá duas etapas: autoinstrução e presencial.





As inscrições para recenseador devem ser feitas pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_ recenseador , de 5 a 24 de março. A taxa custa R$ 23,61.





A provas objetivas, única etapa da seleção, serão compostas por questões sobre português (10), matemática (10), ética no serviço público (5) e conhecimentos técnicos (25). A etapa terá duração máxima de quatro horas, com início às 13h do dia 24 de maio.





A previsão é de que o resultado final seja divulgado em 3 de julho.



Nível médio IBGE

Já no caso dos cargos de nível médio, agentes censitários municipais ganham R$ 2.100 e agentes censitários supervisores ganham R$ 1.700, ambos para 40 horas de rabalho semanal.





www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE, também de 5 a 24 de março. Nestes casos, a taxa de inscrição custa R$ 35,80. As inscrições devem ser feitas pelo site:também de 5 a 24 de março.





As provas objetivas serão compostas por questões de língua portuguesa (10), raciocínio lógico quantitativo (10), ética no serviço público (5), noções de administração/situações gerenciais (15) e conhecimentos técnicos (20). A etapa também terá duração máxima de quatro horas, com início às 13h do dia 17 de maio.





A previsão é de que o resultado final seja divulgado em 12 de junho.

-> Veja os EDITAIS DE ABERTURA COMPLETOS AQUI! <- Veja os

