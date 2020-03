Desvendando o edital da Adasa: saiba tudo sobre o novo concurso!

(foto: Reprodução/Internet) A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) abriu um novo concurso com 75 vagas para pessoas com nível médio e/ou superior. O órgão não realizava certame há nove anos e por isso, é um dos concursos mais aguardados do Distrito Federal. Para ajudar os candidatos na preparação, o site de Concursos preparou um resumo das principais potos do regulamento da seleção.





Iades é o organizador. As chances são para o cargo de regulador de serviços públicos, de nível superior, que tem salário inicial de R$ 10 mil, e oferta as seguintes especialidades: gestão e regulação, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária, geologia, economia e contabilidade. Há ainda o cargo de técnico de regulação de serviços públicos, de nível médio, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal. Oé o organizador.

Confira os principais pontos do edital

Inscrições





O valor da taxa de inscrição no presente concurso público é R$ 65, para todos os cargos e especialidades.





Os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente via internet, no site do Iafes http://www.iades.com.br, no período entre 8h do dia 9 de abril de 2020 e 22h de 19 de maio de 2020.









Confira o edital completo AQUI! O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 22 de maio de 2020. As inscrições somente serão efetivadas após o pagamento da taxa de inscrição ou mediante o deferimento da isenção da taxa de inscrição pelo IADES.

Etapas

Os candidatos serão selecionados mediante provas objetivas para todos os postos; além de provas discursivas, prova de títulos e curso de formação apenas para o cargo de regulador de serviços públicos.





Prova objetiva





A prova objetiva, etapa a ser realizada para todos os cargos, é de caráter eliminatório e classificatório, e será composta por 60 questões, de múltipla escolha, com cinco alternativas em cada questão, para escolha

de uma única resposta correta.





Para o cargo de nível superior serão cobradas disciplinas de língua portuguesa, administração pública, direito constitucional, direito administrativo, língua inglesa, conhecimentos sobre o DF e sobre a RIDE, legislação da Adasa e conhecimentos específicos.





Já para nível médio será cobrado língua portuguesa, noção de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática, conhecimentos sobre o DF e sobre a RIDE, legislação aplicada da Adasa e conhecimentos específicos.





O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame:

a) obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa;

b) obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento) nas questões de Conhecimentos Gerais; e

c) obter pontuação menor que 50% (cinquenta por cento) nas questões de Conhecimentos Específicos.





Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% da pontuação total máxima permitida para a prova objetiva.





Prova discursiva





A prova discursiva, etapa a ser realizada única e exclusivamente para o cargo de Regulador de Serviços Públicos, é de caráter eliminatório e classificatório e será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva.





A prova terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita, o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa e o conhecimento técnico vinculado ao exercício do cargo ou cargo/especialidade. O exame receberá pontuação máxima igual a 20 pontos.





Serão duas questões e consistirá na elaboração de textos dissertativos e (ou) descritivos, com

extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema formulado pela banca, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.





O candidato receberá nota zero na questão da prova discursiva em casos de fuga ao tema, de haver texto com

quantidade inferior a 20 linhas, de não haver texto ou de identificação em local indevido.





Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra inteira, não se

considerando fragmentos de palavras resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior.





Curso de formação





O curso de formação profissional terá a carga horária equivalente a 160 horas/aula. As aulas deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo, ainda, a critério exclusivo da ADASA e do IADES se estender aos sábados, domingos, feriados e no período noturno.

Cargos e requisitos

Os cargos de Regulador de serviços públicos, da carreira Regulação de Serviços Públicos, são todos de nível superior e a remuneração é de R$ 10 mil, para 40 horas semanais.





Atribuições gerais: formular, planejar, coordenar, supervisionar, controlar, avaliar, executar, fiscalizar e exercer o controle sobre as atividades de competência da ADASA; participar de programas de treinamento; assessorar atividades específicas de regulação, fiscalização e administração.





Especialidades





Gestão e regulação:





Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de

formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.





Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades específicas de regulação, fiscalização e administração nas diversas áreas de atuação da ADASA; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar e executar outras atividades de interesse da área.





Engenharia civil





Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil,

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.





Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades que

demandem conhecimentos especializados em Engenharia Civil, nas diversas áreas de atuação da ADASA; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; e executar outras atividades de interesse da área.





Engenharia ambiental e sanitária





Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Engenharia Ambiental,

Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental e Sanitária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.





Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades que

demandem conhecimentos especializados em Engenharia Ambiental e Sanitária, nas diversas áreas de atuação da

ADASA; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da área.





Geologia





Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Geologia, fornecido por

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.





Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades que

demandem conhecimentos especializados em Geologia, nas diversas áreas de atuação da ADASA, participar de

programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; e executar outras atividades de interesse da área.





Economia





Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Economia, fornecido

por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.





Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades que

demandem conhecimentos especializados em Economia, nas diversas áreas de atuação da ADASA; participar de

programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; e executar outras atividades de interesse da área.





Contabilidade





Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Contabilidade,

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Conselho de Classe.





Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades que

demandem conhecimentos especializados em Contabilidade, nas diversas áreas de atuação da ADASA; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar; e executar outras atividades de interesse da área.





Já o cargo de Técnico de regulação de serviços públicos, exige nível médio e tem remuneração de R$ 4.300 para 40 horas semanais.





Descrição sumária das atribuições específicas do cargo: executar atividades de suporte técnico na área de

regulação de recursos hídricos e de serviços públicos regulados pela ADASA; participar de ações fiscalizadoras; executar atividades de suporte administrativo, tais como pesquisa e planejamento, gestão de pessoas, orçamento, finanças, patrimônio, material, logística e infraestrutura, microfilmagem, arquivo, documentação, comunicação e modernização;

Nomeações





As nomeações relativas ao concurso público serão preenchidas até o final do mês de dezembro de 2020. Tal

previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da

Administração Pública.





Os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em qualquer unidade da Adasa.





Principais datas do cronograma





4/3/2020 - Lançamento do edital





9/4 a 19/5 - Período para as inscrições no concurso público





22/5/2020 - Último dia para pagamento da taxa de inscrição





1/6/2020 - Divulgação dos locais de realização das provas objetivas e discursivas





7/6/2020 - Aplicação das provas objetivas e discursivas para o cargo de Regulador





14/6/2020 - Aplicação da prova objetiva para o cargo de Técnico





2/10/2020 - Divulgação do resultado final da matrícula para o curso de formação profissional para

o cargo de Regulador





5/10/2020 - Início da etapa de curso de formação profissional para o cargo de Regulador





5 a 30/10/2020 - Período de realização do curso de formação profissional para o cargo de Regulador





11/12/2020 - Divulgação do resultado final das etapas de avaliação de títulos e de curso de formação

profissional para o cargo de Regulador de Serviços Públicos e da classificação final dos

candidatos no concurso





Até 17/12/2020 - Homologação do resultado final do concurso público