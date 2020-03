Secretaria de Educação do DF publica edital para professor, mas já altera data

(foto: Divulgação/TCDF )





Antes programadas para o período de 2 a 7 deste mês, agora o prazo de inscrições deverá ocorrer entre 23 a 28 de março. O edital com a retificação deverá sai no DODF amanhã e os anexos em edital no site da SEE/DF em breve.



A seleção da SEE/DF

O objetivo é atuação no Programa Novos Caminhos na Unidade de Ensino do Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP); no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (CEMIGama), na Escola Técnica de Brasília (ETB), no Centro de Educação Profissional Articulado do Guará (Cepag) e nas Unidades de Ensino Remotas a serem constituídas.





A seleção será composta por prova de títulos (classificatória), conforme dados apresentados nas fichas de inscrição, disponíveis no site http://www.se.df.gov.br.





O candidato poderá se inscrever em mais de um curso técnico e componentes curriculares. Para saber mais detalhes, acesso o EDITAL DE ABERTURA





Os requisitos de participação são:





Ser brasileiro,

Ter formação compatível com área pretendida,

Ter idade mínima de 18 anos,

Estar em dia com as obrigações eleitorais

Candidatos do sexo masculino devem estar quite com as obrigações militares,

Não ser servidor investido em cargo comissionado ou função de confiança de qualquer natureza, exceto se optar pela exoneração.





Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e serão realizadas das 9h às 16h, de 23 a 28 de março, de forma presencial, no Setor Bancário Norte, Edifícioo Phenícia, Quadra 2, Bloco C, Auditório/Térreo, Brasília-DF, CEP: 70.040-020.





No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição com o cabeçalho obrigatoriamente digitado em duas vias. O campo pontuação poderá ser preenchido manualmente, in loco, desde que legível. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar documento de identificação original com foto. Será admitida inscrição por terceiros, desde que a ficha esteja com assinatura do candidato, reconhecida firma em cartório. A ficha não poderá conter rasuras de qualquer tipo.





As atribuições exercidas pelos profissionais no âmbito do programa não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos.





A seleção tem a validade de um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado uma única vez por até 12 meses.

