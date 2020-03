Tribunal de Contas lança concurso com salários que chegam a R$ 13 mil

Todos os cargos estarão sujeitos a provas objetivas e redação (foto: Divulgação/TCM/SP )



Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP) abriu novo concurso público com 12 vagas para auxiliar técnico de administração, cargo que exige nível médio de formação e para agente de fiscalização, que exige nível superior. De acordo com o edital de abertura, a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp) é a banca organizadora da seleção. para auxiliar técnico de administração, cargo que exige nível médio de formação e para agente de fiscalização, que exige nível superior. De acordo com o edital de abertura, a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp) é a banca organizadora da seleção.





Do total de vagas, oito são para a área de suporte administrativo (nível médio) e duas para técnico de informática (nível médio, além de curso técnico). O salário básico é de R$ 5.046,82, mas a remuneração pode chegar a R$ 10.317,32, com gratificação de incentivo à especialização e produtividade, que poderá ser concedida após seis meses de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho.





As demais chances são para agente de fiscalização, com duas vagas e formação de cadastro reserva, nas especialidades de: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências jurídicas, economia, engenharia civil e tecnologia da informação. Neste caso, o salário é de R$ 10.818,37, com possibilidade de chegar a R$ 13.281,66, com gratificação.





Ambas as jornadas são de 40 horas de trabalho semanal. O edital ainda reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.





As inscrições devem ser feitas de 5 a 26 de março, no site www.vunesp.com.br. As taxas variam de R$ 75 a R$ 120. , no siteAs taxas variam de R$ 75 a R$ 120.





Todos os cargos estarão sujeitos a provas objetivas e redação. Candidatos a auxiliar serão testados em 26 de abril e a agente em 19 de abril.