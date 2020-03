Março chegou! Concursos previstos vão ofertar 228.653 vagas neste mês

(foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa do Piauí)

O mês de março começa com uma boa notícia para os concurseiros: quatro concursos públicos estão previstos para terem o edital lançado neste mês! Ao todo, estão previstas 228.653 vagas e as chances são para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa/DF), Polícia Civil do Estado (PCPR), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE/RR)

IBGE

A seleção será realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e prevê 225.678 vagas! As chances serão para Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recenseador que irão atual no Censo Demográfico de 2020. Confira!

Adasa

O concurso vai ofertar 75 vagas, sendo 18 vagas para regulador de serviços públicos, mais 36 para formação de cadastro reserva; além de sete vagas imediatas (que também já haviam sido autorizadas) e 14 para formação de cadastro reserva para técnicos de regulação de serviços públicos. O Iades é a banca organizadora do certame, que irá ofertar remunerações variando entre R$ 4 mil para técnico e R$ 9,2 mil para regulador, além do acréscimo de benefícios. Saiba mais!

PM E PC do Paraná

Ambos os concursos estão previstos para 3 de março. Para Polícia Civil serão 400 vagas, sendo 50 para delegados, 300 para investigadores e 50 para papiloscopistas. Já para PM 2.400 vagas para soldados policiais militares (PMPR) e soldados bombeiros militares (CBM/PR). A Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) foi a banca contratada para organização do certame. Veja aqui!

DPE/RR

O concurso que está sendo organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) prevê a oferta de 100 vagas para o cargo de defensor público substituto, que tem salário inicial de R$ 24.681,59. A seleção será realizada por prova escrita objetiva, provas escritas específicas, sindicância sobre a vida pregressa do candidato, exames de sanidade física, psiquiátrica e aptidão psicológica e entrevista, prova oral e prova de títulos. Mais informações!