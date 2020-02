Abre e fecha de inscrições: seis concursos ofertam 1.144 vagas

(foto: Cecília Bastos/USP Imagens)

Seis concursos e seleções públicas abrem e fecham as inscrições nesta quinta-feira (27/2), ofertando ao todo, 1.144 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As remunerações irão variar de R$ 1.039 a R$ 28.883,98.

As chances são para a Marinha do Brasil, Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC), Prefeitura de Belém do Pará, Força Aérea Brasileira (FAB), Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos (Funprev) e Prefeitura de João Pessoa.

Abertura Marinha

O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil oferta 34 vagas para profissionais de nível superior das áreas de ciências e tecnologia, medicina e magistério. As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 de 11 de março, mediante taxa de pagamento de R$ 127. A seleção visa a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) como oficiais temporários. Os aprovados serão lotados no Rio de Janeiro, Arraial do Cabo e Niterói. Saiba mais sobre as fases!

Abertura MPSC

Estão sendo ofertadas quatro vagas para promotor de justiça substituto, com remuneração inicial de R$ 28.883,98. As inscrições poderão ser realizadas a partir de 27 de fevereiro a 27 de março, pelo site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição provisória é de R$ 300. O concurso será constituído de provas escritas, de tribuna, oral e de títulos. Confira aqui os requisitos!

Abertura Belém

A seleção oferta 130 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, para atender a Fundação Centro em Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque). As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas entre 27 e 28 de fevereiro. As remunerações irão variar de R$ 2.174,24 a R$ 7.090,95. Veja aqui os cargos ofertados!

Encerramento Aeronáutica

A FAB está encerrando as inscrições de seis editais que ofertam ao todo, 150 vagas para os Exames de Admissão aos Cursos de Adaptação de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, Oficiais Engenheiros, Oficiais de Apoio e Capelães da Aeronáutica. As inscrições poderão ser realizadas até 27 de feveiro. O valor da taxa de inscrição a ser paga é de R$ 130. Saiba mais!

Encerramento Funprev

O concurso oferta de duas vagas para cargos de especialista de governo - procurador jurídico e especialista em gestão administrativa e serviços - contador. As remunerações variam entre R$ 3.833,62 e R$ 4.539, além de benefício de R$ 500. Os interessados podem se inscrever até as 16h desta quinta-feira (27/2). A taxa é de R$ 95. Veja aqui!

Encerramento Prefeitura de João Pessoa

A seleção oferta 824 vagas para os níveis médio, técnico e superior! A lotação será para o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (CHMGTB). As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 de 27 de fevereiro. Não será cobrada taxa de inscrição para participação. As remunerações irão variar de R$ 1.039 a R$ 7.500. Confira!

* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco