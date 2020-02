Quais são os concursos com mais de 1.000 vagas com inscrições abertas agora?

(foto: USP Imagens )





Exército

São 1.100 vagas para ingresso na Escola de Sargento das Armas, que poderão ser disputadas por candidatos de ambos os sexos. O soldo inicial da carreira é de R$ 3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$ 5.049. As inscrições serão realizadas até 18 de março, com taxa de R$ 95.





A área geral do concurso oferece chances para infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicação, material bélico - manutenção de viatura auto, material bélico - manutenção de armamento, material bélico - mecânico operador, material bélico - manutenção de viatura blindada, manutenção de comunicações, topografia, intendência, aviação-manutenção. Há ainda chances específicas para músicos. Saiba mais aqui!



Serra/ES

Com vagas para candidatos com níveis fundamental, médio e superior, a Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, está com as inscrições abertas até 9 de março. Os salários variam de R$ 918,81 a R$ 3.379,27 e as taxas de R$ 65 a R$ 85. Inscreva-se aqui!





Secretaria de Educação e Esportes/PE

Trata-se de seleção simplificada, com oportunidades para todas as regiões do estado. Os salários vão de R$ 1.464,22 até R$ 2.932,96. As inscrições vão até 9 de março e custam R$ 24. Há chances para profissionais de nível superior, médio e técnico. Participe aqui.

