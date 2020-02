Até R$ 13,7 mil! Rede Sarah em Brasília e TCE/RJ encerram inscrição de concursos

Rede Sarah

São 15 vagas e os candidatos podem optar entre as áreas de compras e contratações, contabilidade, engenharia de alimentos, importação, infraestrutura, logística, orçamento e custos, financeiro, patrimônio e recursos humanos. As vagas serão para lotação em Brasília/DF.





O candidato considerado apto no processo seletivo, após aprovação na etapa treinamento, assinará contrato de trabalho sob regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 13.675,28. Durante esta etapa, o candidato fará jus, mensalmente, à bolsa de treinamento, no valor bruto de R$ 7.163,30. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120. Saiba mais aqui!





TCE/RJ

O Tribunal também encerra as inscrições do concurso com 40 vagas para analistas e remuneração de R$ 13.708,81. Os interessados podem se inscrever até as 18h. A taxa custa R$ 124. As oportunidades são para as áreas de controle externo, ciências contábeis, direito e tecnologia da informação. Após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Todas as fases serão realizadas no Rio de Janeiro/RJ.

Encerram-se, nesta quarta-feira (26/2), as inscrições dos concursos públicos da Associação das Pioneiras Sociais (Rede Sarah/APS), em Brasília, e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). Ao todo, são 55 vagas em aberto, que podem ser disputadas por candidatos com nível superior. As remunerações chegam a R$ 13,7 mil! Confira abaixo!