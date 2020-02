Belém abre seleção com 130 vagas e salários de até R$ 7 mil

Funbosque (foto: Divulgação/Twitter da Prefeitura de Belém)





As jornadas de trabalho serão de 8 horas diárias, ou em plantões de 12/36 horas. Para os cargos de professor licenciado pleno, a jornada vai variar de 180 a 240 horas mensais. Já as remunerações vao de R$ 2.174,24 a R$ 7.090,95.



As chances são para:





Nível fundamental: agente de portaria, agente de serviços geraos, ajudante de lancha escolar, cuidador, eletricista, marceneiro, merendeiro, motorista, piloto de lancha escolar e trilheiro;





Nível médio: técnico em cozinha, auxiliar técnico em computação, técnico em refrigeração, recepcionista, operador de pátio, monitor de ônibus escolar e assistente - de protocolo, de secretaria escolar, administrativo, de almoxarifado, de biblioteca e de recursos humanos; e





Nível superior: engenheiro ambiental, nutricionista, pedagogo, psicólogo e professor de - química, música, matemática, letras, história, geografia, engenharia de pesca, educação física, educação especial, artes e ciências.

Inscrição e fases

As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas pelo site www.belem.pa.gov.br . Os interessados devem se atentar ao curto prazo de inscrição, que estará disponível entre 27 e 28 de fevereiro. Os candidatos serão avaliados por análise curricular, comprovação dos dados informados na inscrição e entrevista.

A entrega da documentação deve ser realizada em 6 de março, das 8h às 16h, no auditório da Funbosque. Já as entrevistas que serão realizadas apenas para os cargos de nível superior estão previstas para serem realizadas no Conselho Municipal de Educação, de 17 a 19 de março.









* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

