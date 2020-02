MPSC abre concurso para promotor com remuneração de R$ 28,8 mil

MPSC abre concurso para promotor com remuneração de R$ 28,8 mil

Marinha abre nova seleção com 34 vagas para o Serviço Militar Voluntário

Marinha abre nova seleção com 34 vagas para o Serviço Militar Voluntário