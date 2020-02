IGES-DF: Sai lista com as notas de candidatos a agentes de saúde

(foto: Agência Brasília/Divulgação) Foi publicada, em edição extra do Diário Oficial, a lista com as notas da avaliação curricular dos mais de 50 mil inscritos para a seleção de agentes de vigilância ambiental e agentes comunitários de saúde. A lista também está disponível no site do Instituto de Saúde do Distrito Federal ( Iges-DF ).





Agora, os candidatos terão dois dias úteis para entrar com recurso contra a nota preliminar. O prazo começou a 0h desta sexta-feira (21) e se encerra às 23h59 do dia 24 de fevereiro.





Para isso, o candidato deverá enviar sua solicitação, por meio de formulário oficial para o e-mail seleção.as@igesdf.org.br, sob o título “Recursos: agente de saúde”. A previsão para publicação do resultado final é até 28 de fevereiro. A Secretaria deve começar a chamar os aprovados em 2 de março.





Eles deverão apresentar documentação que consta na retificação do edital, publicada também no DODF desta quinta-feira (20). As alterações dizem respeito aos procedimentos pré-admissionais em três etapas.



O concurso





edital de abertura da seleção foi publicado no Diário Oficial em 30 de janeiro. As inscrições duraram três dias. Foram oferecidas 300 vagas para Agente Comunitário de Saúde e mais 300 para Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. O contrato é temporário, com duração de seis meses. O foco do trabalho é a prevenção e o combate à dengue.





O edital trouxe os critérios de pontuação e serão aprovados os 300 que alcançarem as maiores notas, para cada cargo ofertado.



Com informações da Secretaria de Saúde do DF.