PCDF retifica edital de concurso com 300 vagas para escrivães

(foto: Divulgação/PCDF)





Também foi incluído o cronograma das nomeações, que poderá ser modificado, a qualquer tempo, para adaptar se às condições econômicas e financeiras da Administração:





a) no mínimo 34% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo semestre de 2021;

b) no mínimo 33% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no primeiro semestre de 2022;

c) no mínimo 33% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo semestre de 2022.





Sobre o concurso





São 300 vagas para escrivão, cargo que exige nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prova discursiva, prova prática de digitação, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Saiba mais!





As retificações completas podem ser conferidas no DODF.





Fórum CW. O que você achou da notícia? Comente no





* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende

A Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (19/2) a retificação do edital do concurso público que oferta 300 vagas para escrivães de polícia. No novo documento, foi excluído o o item que eliminava automaticamente todos os candidatos que não forem convocados para a matrícula no Curso de Formação Profissional (CFP).