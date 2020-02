Receita Federal de São Paulo abre nova seleção pública para peritos

(foto: Luciano Vieira/PMSS)





As chances são para à área de quantificação de mercadorias a granel sólido, líquido ou gasoso e serão preenchidas por engenheiros de qualquer modalidade, desde que aptos a emitir laudo de quantificação/arqueação e para a área de identificação de mercadorias e serão preenchidas por engenheiros agrônomo e químico.





De acordo com o edital, o objetivo é a prestação de serviços de perícia técnica, a título precário e sem vínculo empregatício com a RFB, para identificação e quantificação de mercadoria importada ou a exportar e a emissão de laudos periciais sobre o estado e o valor residual de bens, quando necessário no curso de procedimento fiscal e solicitado pela fiscalização aduaneira.





Documentos para inscrição





comprovante de vinculação ao órgão regulador da profissão, quando existente;

certidão de regularidade de situação relativa ao pagamento das contribuições previdenciárias, do Imposto sobre serviços (ISS) e das contribuições exigidas para o exercício profissional;

comprovante de domicílio em cidade distante no máximo 250 km de São Sebastião;

documento de identidade;

currículo (constando apenas apenas a experiência profissional e a formação acadêmica); e

declaração de que não mantém e não manterá vínculos societários ou empregatícios com as entidades descritas em edital.

O edital pode ser conferido no Diário Oficial da União

tornou público o edital do novo processo seletivo que oferta nove vagas para atuação de peritos na inspetoria de São Sebastião. O município fica a cerca de 197 km da capital paulista. A inscrição deverá ser feita pessoalmente, das 09h às 12h, ou por via postal na Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Sebastião/SP até 21 de feveireiro.