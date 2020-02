Abre e fecha de inscrições: confira oito concursos ofertando 1.084 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura Cuiabá)

Nesta segunda-feira (17/2) oito concursos públicos abrem e fecham as inscrições de concursos e seleções públicas, ofertando ao todo, 1.084 vagas. Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 1.600 a R$ 13.675,28.

As chances são para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021),Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO/SP), Câmara Municipal de Aracaju/SE, Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran/BA), Associação das Pioneiras Sociais (Sarah/APS), Serviço Autônomo de Sanemaneto de Pelotas, no Rio Grande do Sul (Sanep/RS), Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf/PR) e para prestação no Serviço Militar Voluntário (SMV) da Aeronáutica.

Abertura Aeronáutica

O edital oferta 220 vagas para para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021), nas áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo. Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica de 17 de fevereiro até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. Veja aqui os requisitos para participar!

Abertura CRO/SP

O Conselho abre nesta segunda-feira (17/2) as inscrições do concurso que oferta 69 vagas ofertadas para os cargos de agente fiscal, auxiliar administrativo, advogado/procurador jurídico, analista - de controle interno, de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura de tecnologia de informação, de licitações e compras, de recursos humanos, jurídico e de suporte de tecnologia da informação, assistente - administrativo, contábil, de comunicação e para eventos e fiscal. As inscrições podem ser realizadas até 13 de março. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 60. As remunerações irão variar entre R$ 2.805,96 e R$ 6.525,73. Saiba mais!

Abertura Câmara de Aracaju

A Câmara oferta 50 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As inscrições estão disponíveis a partir de 17 de fevereiro até 16 de março. As taxas serão de R$ 70 para nível médio/técnico e R$ 80 para nível superior. Os aprovados irão receber remunerações variando de R$ 1.600 a R$ 2.300. Confira aqui os cargos ofertados!

Detran/BA

A seleção oferta 49 vagas para os cargos de técnico de nível médio e técnico de nível superior nas áreas de administração, comunicação social, contabilidade e direito. As remunerações irão variar entre R$ 2.063,92 e R$ 2.729,76, além do acréscimo de auxílio refeição de R$ 12 (por dia trabalhado) e auxílio transporte. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 1º de março. Os candidatos serão avaliados apenas por avaliação curricular. Confira!

Abertura Rede Sarah

Também abrindo as inscrições nesta segunda-feira (17/2), a seleção oferta 15 vagas para as áreas de compras e contratações, contabilidade, engenharia de alimentos, importação, infraestrutura, logística, orçamento e custos, financeiro, patrimônio e recursos humanos. As vagas serão para Brasília/DF. As inscrições podem ser realizadas no período de 17 a 26 de fevereiro e a taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120. Saiba mais sobre a remuneração!

Abertura Sanep/RS

A oferta é de 72 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições poderão ser realizadas a partir de 17 de fevereiro a 17 de março. As taxas variam de R$ 57,45 a R$ 172,38. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 36 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 1.206,13 a R$ 4.921,03. Além disso, haverá acréscimo de vale alimentação no valor de R$ 593,33. Veja mais!

Sejuf/PR

O concurso oferta 69 vagas para cargos de agente de execução, técnico de enfermagem, agente profissional, enfermeiro, médico, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Para nível médio a remuneração será de R$ 1.554,33, além da gratificação de atividade em Unidade Penal ou Correcional Intramuros - GADI de R$ 1.608,04. Para nível superior o vencimento será de R$ 3.730,42, além da gratificação de R$ 1.455,34 para o cargo de médico e R$ 1.994,78 para as demais funções.

Os interessados devem se atentar ao curto prazo de inscrição, que estará disponível pelo site da banca organizadora a partir das 9h de 17 de fevereiro até as 17h de 21 do mesmo mês. As taxas irão variar entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Confira!

Encerramento Aeronáutica

São quatro editais ofertando ao todo, 540 vagas para prestação no Serviço Militar Voluntário (SMV). Os interessados ainda poderão se inscrever e os editais não mencionam taxa de inscrição.A seleção será constituída de Validação Documental (VD) e Avaliação Curricular (AC); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Concentração Inicial; Inspeção de Saúde (INSPSAU) e Avaliação Psicológica (AP); e Concentração Final e Habilitação à Incorporação. Veja aqui!