Até R$ 33,6 mil! Veja 40 concursos públicos abertos que ofertam 6.551 vagas

CRB-1

Após muita espera dos concurseiros, foi publicado o edital com oferta de 10 vagas para auditor de controle externo. A remuneração é de R$ 16.673,35. As inscrições serão admitidas somente via internet, por meio do site da banca, entre o período de 10h de 8 de abril e 18h de 27 de abril. A taxa é de R$ 140. O cebraspe é a banca organizadora do certame. Saiba mais!

Estão sendo ofertadas 25 vagas para o cargo de bibliotecário fiscal, com lotação para Brasília/DF. A remuneração será de R$ 3.500. Haverá ainda acréscimo de vale transporte a vale alimentação de R$ 660. As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, a partir das 10h de 12 de março até as 23h59 de 14 de abril. A taxa é de R$ 60. Confira!

Rede Sarah

São 15 vagas para as áreas de compras e contratações, contabilidade, engenharia de alimentos, importação, infraestrutura, logística, orçamento e custos, financeiro, patrimônio e recursos humanos. As vagas serão para Brasília/DF. O salário bruto poderá chegar a R$ 13.675,28. As inscrições podem ser realizadas no período de 17 a 26 de fevereiro. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 120. Confira!





PGDF





Confira mais aqui! A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) oferta 100 vagas nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas. Os salários vão de R$ 4.720 a R$ 7.320 e os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro. As taxas variam de R$ 54 a R$ 78.

FeSaúde





Veja aqui! A Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ (FeSaúde) tornou público o edital do novo concurso com oferta de 783 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet das 12h de 2 de março até as 12h de 26 do mesmo mês. As taxas serão de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para médio e R$ 100 para cargos de nível superior. As remunerações irão variar de R$ 1.317 a R$ 13.800.

Prefeitura em Goiás





A Prefeitura de Cachoeira Alta, no Estado de Góias, está com as inscrições abertas do novo concurso público que oferta 115 vagas para cargos de todos os níveis de ensino. As remunerações irão variar de R$ 1.039 a R$ 2.254,01. Os interessados poderão se inscrever até 24 de fevereiro. As taxas serão de R$ 46 para nível fundamental, R$ 56 para nível médio e R$ 96 para cargos de nível superior. Veja!

CRO/SP





Veja! São 69 vagas e remunerações variando de R$ 2.805,96 e R$ 6.525,73. As inscrições estão disponíveis a partir de 17 de fevereiro e podem ser realizadas até 13 de março. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 60. As chances são para agente fiscal, auxiliar administrativo, advogado/procurador jurídico, analista - de controle interno, de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura de tecnologia de informação, de licitações e compras, de recursos humanos, jurídico e de suporte de tecnologia da informação, assistente - administrativo, contábil, de comunicação e para eventos e fiscal.





Aeronáutica I





São 220 vagas para as áreas de equipamento de voo, mecânico de aeronaves, material bélico, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS 1/2021). Os interessados poderão se inscrever pelo site da Aeronáutica de 17 de fevereiro até 18 de março. O valor da taxa é de R$ 60. Confira!





Aeronáutica II





A Força Aérea Brasileira (FAB) tornou público quatro novos editais de processos seletivos para convocação de profissionais em diversas áreas para prestação no Serviço Militar Voluntário (SMV). Ao todo, estão sendo ofertadas 540 vagas. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas pelo site até 17 de fevereiro. Os editais não mencionam taxa de inscrição. Saiba mais!





Ministério Público Militar





Saiba mais aqui! O MPM oferta seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar. O valor do subsídio é de R$ 33.689,11. As oportunidades serão para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. As inscrições poderão ser realizadas até 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 250.





Marinha I





Saiba mais! O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha abriu 66 vagas para primeiro-tenente, posto que exige nível superior. As inscrições poderão ser feitas de 9 a 23 de março. A taxa custa R$ 126.





Marinha II





São 30 vagas ofertadas pelo Comando do 4º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, no Estado do Pará, visando admissão ao Curso de Formação de Aquaviários - Moço de Convés (CFAQ/MOC) e Moço de Máquinas (CFAQ/MOM). As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até 18 de fevereiro, no Centro de inscrição Almirante Braz de Aguiar. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 8. Confira!





Marinha III





A Marinha do Brasil divulgou três novos editais de concursos públicos, que ofertam ao todo, 26 vagas para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T), Quadros Complementares (QC-CA/FN/IM) e Quadro de Capelães Navais (CP-CapNav). As inscrições poderão ser realizadas pelo site no período de 16 a 31 de março. As taxas de inscrição variam entre R$ 126 e R$ 127. Mais informações!





Abertura Prefeitura de Teresina





Saiba mais! O concurso oferta 26 vagas para os cargos de técnico de nível superior, na especialidade de fiscal de serviços públicos (20), com vencimento básico de R$ 3.848,09 e gratificação de nível superior de R$ 162,94. Também há oportunidades para procurador do município (6), que após aprovação receberá vencimento básico de R$ 8.142 e gratificação de produtividade operacional de R$ 11.398,79. As inscrições ficarão abertas até as 14h de 6 de março. As taxas serão de R$ 85 para técnico e R$ 140 para procurador.

Goiás I





Saiba mais aqui! A Prefeitura Municipal de Ceres divulgou edital com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$1.000,91 a R$10.743,41. As inscrições deverão ser feitas a partir desta segunda-feira (10/2) até 3 de março. As taxas vão de R$ 55 a R$ 125.





Abertura Receita Federal do RJ

Veja aqui! A seleção está ofertando 31 vagas e as inscrições poderão ser realizadas até 21 de fevereiro, no horário de 10h às 16h, na Seção de Programação e Logística (SAPOL) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda-RJ. Ao chances são para as áreas de aeronáutica (2), automobilística (2), demais produtos e preparações da indústria química (3), elétrica/eletrônica/computação (3), equipamentos médicos (1), farmácia (1), mecânica (3), metalurgia (2), naval (2), nuclear (1), petróleo (2), plásticos (2), siderurgia (2), telecomunicações (2) e têxteis (3).





Consamu/PR





Veja aqui! As chances são para formação de cadastro reserva, nas áreas de agente administrativo, motorista socorrista, rádio operador, técnico auxiliar de regulação, técnico em enfermagem, assessor jurídico, contador, enfermeiro, farmacêutico e médico. As inscrições podem ser realizadas até 19 de fevereiro e as taxas variam entre R$ 80 e R$ 150. Os aprovados irão receber remunerações de R$ 1.465,42 a R$ 9.644,29.





TJM/SP





Veja! O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo oferta três vagas para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciários – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dados. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever até 2 de março e as taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20.

Goiás II





Veja mais! A Prefeitura Municipal de Mineiros, em Goiás, tornou públicas 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44, com inscrições de 20 de fevereiro até 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100.

PMMG





Veja aqui! A PM está com o concurso aberto com oferta de 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. As inscrições deverão ser realizadas no até 6 de março de 2020. A seleção será realizada por provas de conhecimentos (objetiva e dissertativa), avaliações psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e exames de saúde (preliminares e complementares), exame toxicológico, prova oral e prova de títulos.

E mais:

Aeronáutica: 150 vagas

Seplag/MG: 47 vagas

Sanep/RS: 72 vagas





































