Conselho de Biblioteconomia da 1ª Região abre concurso para Brasília

Foi publicado nesta segunda-feira (17/2) o edital do novo concurso público doda 1ª Região ( CRB-1 )! Estão sendo ofertadas 25 vagas para o cargo de bibliotecário fiscal, com lotação para Brasília/DF.

Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receber remuneração de R$ 3.500. Haverá ainda acréscimo de vale transporte a vale alimentação de R$ 660.

Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste concurso público. Para candidatos negros ficam reservadas 20% das vagas, no mesmo critério.





Para participar é necessário ter diploma de nível superior em biblioteconomia, registro definitivo ativo devendo estar em situação regular com a(as) anuidade(s), disponibilidade para viagens e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “B”.





As inscrições poderão ser realizadas pelo site do Instituto Quadrix , banca organizadora do certame, a partir das 10h de 12 de março até as 23h59 de 14 de abril. A taxa é de R$ 60 e poderão solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e discursiva. A prova contará com disciplinas de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática e atualidades), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública e noções de direito administrativo) e conhecimentos específicos do cargo.

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

