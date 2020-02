Até R$ 9 mil: Creci de São Paulo abre nova seleção pública

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press )





As remunerações variam de R$ 1.308,47 a R$ 9.004,09 para os aprovados exercerem jornadas de trabalho de 40 horas semanais. As lotações serão para as cidades de São Paulo e Americana (SP).



Para os candidatos com deficiência ficam reservados 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade do concurso público.



Para candidatos negros ficam reservadas 20% das vagas, no mesmo critério.





Os interessados podem se inscrever pelo site da banca organizadora até as 23h59 de 5 de março. As taxas de inscrição irão variar entre R$ 39,50, para nível médio, e R$ 54,50, para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção.





A seleção dos candidatos será realizada por prova oral e prova objetiva com disicplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos de cada cargo. Para analista de TI também haverá prova discursiva.





Requisitos





Serviços operacionais: ensino médio completo





Assistente administrativo: ensino médio completo e conhecimentos em informática





Analista de TI: analista de programação sênior – ensino superior, com habilitação técnica específica na área de tecnologia da informação e experiência de seis meses em desenvolvimento para a web









O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo ( Creci/SP ) tornou público o edital do novo processo seletivo simplificado que está sendo realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. Estão sendo ofertadas três vagas para os cargos de serviços operacionais, assistente administrativo e analista de TI.