Especialistas dão dicas para detectar mentiras no ambiente de trabalho

As pessoas programam o que vão falar numa entrevista, seja ela de investigação ou de emprego (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Duas décadas de condução de entrevistas investigativas com fraudadores e assediadores deram a Mario da Silva Junior extensa experiência em detectar dissimulações no discurso das pessoas. Ao lado do sócio Renato Santos, na consultoria de Compliance S2, ele traz no currículo mais de 4 mil entrevistas com profissionais suspeitos de fraude e de assédio.



Com o objetivo de sempre obter informações e determinar a veracidade dos fatos sob investigação, Mário da Silva Júnior e Renato Santos criaram uma metodologia própria que usa a empatia para buscar a declaração de culpa. Eles explicam como funciona no recém lançado livro Manual do entrevistador investigativo moderno, publicado pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC). deram aextensa experiência em detectar dissimulações no discurso das pessoas. Ao lado do sócio, na, ele traz no currículo mais dede fraude e de assédio.Com o objetivo de sempresob investigação, Mário da Silva Júnior e Renato Santos criaram uma. Eles explicam como funciona no recém lançado





Inicialmente, o manual foi idealizado para quem trabalha nas áreas de compliance, auditoria, segurança, gestão de pessoas ou RH. Entretanto, o conteúdo do livro, distribuído em 200 páginas, vai além e conversa igualmente com aqueles curiosos a respeito da alma e do comportamento humano. O livro convida o leitor a refletir sobre a ética do entrevistador investigativo, sobre os limites que o circundam e sobre os cuidados necessários para não ceder às tentações de colocar-se acima do bem e do mal.



"O termo 'moderno' não está aí apenas para ressaltar que essas técnicas respeitam a legalidade, mas para trazer uma proposta disruptiva à ideia de que o sucesso de uma entrevista depende diretamente da pressão colocada sobre seu interlocutor", explica Renato Santos.



Conforme Renato Santos, "a entrevista investigativa moderna é mais eficaz porque está baseada na empatia e no respeito à dignidade humana, podendo ser aplicada a potenciais suspeitos, denunciantes, testemunhas, vítimas, fornecedores e qualquer outra fonte de informação pertinente."



"As teorias apresentadas no livro são de fácil compreensão. O propósito da obra é efetivamente servir como um manual, o que significa que somos extremamente didáticos e assertivos em nossas análises e indicações, mas sem abrir mão do rigor científico inerente a este processo", completa Mario da Silva Junior.



Os autores explicam que a entrevista investigativa deve ser elaborada com diferentes tipos de perguntas.



Confira algumas das sugestões:



Pergunta aberta



É usada para ter a versão pura do entrevistado. É com esse tipo de questionamento que se faz o balizamento.



Esse procedimento, realizado nos cinco primeiros minutos da conversa, é crucial e sem ele a detecção de mentiras é inteiramente comprometida. No balizamento, o entrevistador faz perguntas abertas sobre um tema qualquer em que falar a verdade não traga desconforto algum para o entrevistado.



Pode-se falar sobre a origem do sobrenome da pessoa, sobre suas impressões do clima, o importante é deixar ele falar tranquilamente, sem interferência. Enquanto o entrevistado fala, o entrevistador verifica qual é o padrão de linguagem verbal (palavras, tempo verbal, pronomes, abordagem direta ou indireta, sentimentos e emoções utilizadas) e não verbal (linguagem corporal e expressão faciais).





"Inicio os cinco primeiros minutos com o balizamento por perguntas abertas, até a pessoa mostrar a sua postura verbal e corporal em situações em que a verdade não traz problema algum para ela", explica Mario da Silva Junior. Assim, com base para comparação, é possível verificar quando o entrevistado sai do seu padrão verbal e não-verbal.





Pergunta fechada







Técnica do silêncio



A entrevista investigativa moderna é mais eficaz porque está baseada na empatia e no respeito à dignidade humana (foto: Reprodução Internet) entrevistado acaba falando algo não planejado e pode entregar alguma informação", diz Renato Santos. Consiste em ficar em silêncio olhando para entrevistado por alguns segundos. "Eu faço uma pergunta aberta e quando a pessoa acaba eu fico em silêncio. Isso causa desconforto tanto no entrevistado quanto no entrevistador. Para quebrar o silêncio, o", diz Renato Santos.





A técnica funciona porque tira o interlocutor da zona de conforto e o força a sair do discurso ensaiado. "As pessoas programam o que vão falar numa entrevista, seja ela de investigação ou de emprego", enfatiza o especialista.

Pergunta regressiva



"A mensagem que passo é: pense de novo, estou dando mais uma chance a você”, diz Mario da Silva Junior. Tanto a técnica do silêncio quanto a pergunta regressiva são utilizadas para checar a consistência do relato.



Para saber mais sobre a consultoria:



"A mensagem que passo é:”, diz Mario da Silva Junior. Tanto a técnica do silêncio quanto a pergunta regressiva são utilizadas paraParasobre a consultoria: http://s2consultoria.com.br/









É o tipo de pergunta em queNão serve para coletar informações, maspor meio da análise das reações verbais e corporais.Nela a resposta do entrevistado é. Exemplo: "Algum chefe já lhe pediu para manipular número para melhorar os resultados?" Resposta: "Não, de forma alguma". Pergunta: "Você está dizendo que em nenhum momento um superior seu pediu manipulação?"