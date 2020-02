Sejuf do Paraná abre novo concurso público com 69 vagas

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf/PR) (foto: Reprodução/Google)





Para nível médio a remuneração será de R$ 1.554,33, além da gratificação de atividade em Unidade Penal ou Correcional Intramuros - GADI de R$ 1.608,04. Para nível superior o vencimento será de R$ 3.730,42, além da gratificação de R$ 1.455,34 para o cargo de médico e R$ 1.994,78 para as demais funções.





As oportunidades serão para Curitiba e Região Metropolitana, Ponta Grossa, Campo Mourão, Londrina, Maringá, Paranavaí, Umuarama, Telêmaco Borba, Goioerê, Ivaiporã, Apucarana, Santo Antônio da Platina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Pato Branco e Toledo.





Inscrição e fases do concurso





Os interessados devem se atentar ao curto prazo de inscrição, que estará disponível pelo site da banca organizadora a partir das 9h de 17 de fevereiro até as 17h de 21 do mesmo mês. As taxas irão variar entre R$ 70 para nível médio e R$ 100 para nível superior. A seleção dos candidatos será realizada por:





Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Visita técnica, de caráter eliminatório;

Investigação social, de caráter eliminatório; e

Avaliação médica, de caráter eliminatório.





A prova obejtiva contará com disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As etapas do concurso, com exceção da visita técnica e prova de títulos, serão realizadas nas cidades de Cascavel, Curitiba e Maringá. A visita será realizada na região de opção de vaga por ocasião da inscrição.

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná ( Sejuf/PR ) tornou público o edital do novo concurso público que oferta 69 vagas para cargos de agente de execução, técnico de enfermagem, agente profissional, enfermeiro, médico, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. O certame está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ( IBFC ).