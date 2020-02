Concurso para auditores tem salário de R$ 16,6 mil

Para se candidatar é necessário ter diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação (foto: ED ALVES/CB/D.A. PRESS)



O Tribunal de Contas do Distrito Federal (concurso público para auditores de controle externo. Serão ofertadas 10 vagas de provimento imediato além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$16.673,35. TCDF ) publicou nesta sexta-feira (14/2) o edital do tão esperadode controle externo. Serão ofertadasalém de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de





O concurso público será organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ).





Para se candidatar é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Das vagas, seis são para chamada na modalidade de ampla concorrência, duas reservadas a candidatos com deficiência e mais duas para negros.





Inscrições





somente via internet, por meio do As inscrições serão admitidaspor meio do site da banca, entre o período de 10h de 8 de abril e 18h de 27 de abril. A taxa é de R$ 140. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29 de abril de 2020.





Etapas





O concurso será composto de provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos e provas discursivas. Ambas de caráter eliminatório e classificatório.





As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial para os candidatos que solicitarem participar na condição de pessoa com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizados em Brasília-DF.





As provas objetivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 31 de maio de 2020, no turno da manhã. Já a discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 31 de maio de 2020, no turno da tarde.

Atribuições





Segundo o edital, os auditores serão responsáveis por executar atividades relacionadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão.





Mais informações





Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço eletrônico O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público nalocalizada na Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ace , ressalvado o disposto no subitem 13.6 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.

Confira o EDITAL COMPLETO AQUI!