Seplag/MG abre seleção com 47 vagas e remunerações de até R$ 4,6 mil

As chances são para psicólogo perito, técnico de segurança do trabalho, assistente social perito, enfermeiro do trabalho, fonoaudiólogo perito, médico perito - psiquiatria, ortopedia ou em qualquer especialidade. As remunerações irão variar de R$ 1.050,01 a R$ 4.676,20, para os aprovados exercerem jornadas de trabalho de 20, 30 e 40 horas semanais, a depender do cargo.





As chances são para Almenara, Araçuaí, Barbacena, Belo Horizonte, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Janaúba, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São João Del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Viçosa.





Inscrição e fases





Os interessados devem se inscrever até 25 de fevereiro, sendo necessário que o candidato abra uma demanda através do sistema RH Responde disponível no Portal do Servidor www.rhresponde.mg.gov.br , especificar a vaga a qual pretende concorrer e anexar, em um único documento no formato pdf a ficha de inscrição e fotocópias dos documentos de idetificação. Não será cobrado nenhum valor a título de inscrição para participação no referido processo seletivo.





A seleção será realizada por:





1ª Etapa - Habilitação: Análise de documentos enviados quando da inscrição com a finalidade de comprovação da Habilitação Mínima exigida (etapa eliminatória).





2ª Etapa - Titulação e Experiência: Análise do Curriculum Vitae e documentos para comprovação da experiência profissional e da titulação/formação acadêmica, declaradas e apresentadas no ato de inscrição (etapa classificatória).





3ª Etapa - Entrevista a ser realizada na SCPMSO, em Belo Horizonte, presencialmente ou por videoconferência (etapa classificatória).





Após aprovado, o candidato deverá se submeter a exames médicos pré-admissionais, realizados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional em Belo Horizonte ou em um de seus Núcleos Regionais, que deverá aferir a aptidão física e mental para exercício da função.





Requisitos





MÉDICO PERITO - QUALQUER ESPECIALIDADE/PSQUIATRIA/ORTOPEDIA: curso de graduação em medicina e registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina; Residência Médica ou equivalente (títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o Conselho Federal de Medicina - CFM, a Associação Médica Brasileira – AMB, e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM ou pós-graduação lato sensu)





FONOAUDIÓLOGO/PSICÓLOGO/ASSISTENTE SOCIAL/ENFERMEIRO DO TRABALHO: Curso de graduação em fonoaudiologia/psicologia/serviço social/enfermagem e registro profissional expedido pelo respectivo Conselho Regional; Ter disponibilidade para eventuais viagens a Belo Horizonte para treinamentos (peritos das regionais)





TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Técnico completo em Segurança do Trabalho; Sólidos conhecimentos DE Legislação Trabalhista e Previdenciária, normas regulamentadoras, sistemas de gestão, treinamento e desenvolvimento;Pacote Office; Disponibilidade para viagens

Ofertando 47 vagas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais ( Seplag/MG ) torna público o novo processo seletivo simplificado para preenchimento do quadro da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional ( SCPMSO ).