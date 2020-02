Até R$ 13,8 mil: Fundação Saúde de Niterói abre concurso com 783 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Ponto Belo)





Nível fundamental: auxiliar de saúde bucal





Nível médio: agente comunitário de saúde, técnico de saúde bucal, técnico de enfermagem e assistente administrativo





Nível superior: cirurgião dentista, enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudióloo, médico pediatra, médico gineco obstetra, terapeuta ocupacional, educador físico, musicoterapeuta, nutricionista, analista administrativo e contador





Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 1.317 a R$ 13.800. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet das 12h de 2 de março até as 12h de 26 do mesmo mês. As taxas serão de R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para médio e R$ 100 para cargos de nível superior.





Fases do concurso





A seleção será realizada por prova objetiva, que está prevista para ser realizada em 26 de abril, para os cargos de nível fundamental e médio e 10 de maio, para nível superior. Os candidatos também serão submetidos a análise de títulos. Para nível médio e para os cargos de analista administrativo e contador a prova contará com disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos.





A prova para os cargos de nível superior (exceto analista administrativo e contador) serão cobradas disciplinas de legislação e normativas técnicas do SUS aplicadas às redes de atenção básica ou de saúde mental, respectivamente e conhecimentos específicos de cada cargo. As provas objetivas serão realizadas preferencialmente no Município de Niterói/RJ.





A Fundação Estatal de Saúde de Niterói/RJ ( FeSaúde ) tornou público o edital do novo concurso público que está sendo realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio de sua Coordenação de Seleção Acadêmica (Coseac). Ao todo, estão sendo ofertadas 783 vagas para atuação nos Quadros do Programa Médico de Família (PMF), Consultório de Rua (CnR), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF-AB), Rede de Atenção Psicossocial e Administrativo. Confira abaixo os cargos: