Até R$ 6,5 mil: Conselho Regional de Odontologia de SP abre concurso

São 69 vagas ofertadas para os cargos de agente fiscal, auxiliar administrativo, advogado/procurador jurídico, analista - de controle interno, de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura de tecnologia de informação, de licitações e compras, de recursos humanos, jurídico e de suporte de tecnologia da informação, assistente - administrativo, contábil, de comunicação e para eventos e fiscal.

As inscrições estão disponíveis a partir de 17 de fevereiro e podem ser realizadas pelo site da RBO até 13 de março. As taxas variam entre R$ 50 e R$ 60 e poderão solicitar isenção candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.