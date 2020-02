Conselho Regional de Odontologia do DF divulga locais de prova do concurso

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)





De acordo com a publicação, é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. Não será enviada correspondência ao endereço dos candidatos informando os locais de aplicação de provas.





A prova conta com disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos do cargo. Haverá ainda avaliação de títulos.

Ao todo, 349 candidatos se inscreveram no concurso, uma média de 39 candidatos por vagas. Do total, 309 foram ampla concorrência e 40 candidatos negros. Candidatos com deficiência não se inscreveram. A relação geral de inscrições homologadas pode ser conferida na seguinte ordem: cargo/exercício/código, nome em ordem alfabética e número de inscrição.





Para participar é necessário possuir idade mínima de 18 anos, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em odontologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “B”.





Sobre o concurso





O Conselho oferta nove vagas para o cargo de fiscal, com lotação para Brasília/DF. A remuneração será de R$ 3.500, além dos acréscimos de auxílio refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio alimentação de R$ 651, auxílio saúde (médico, hospitalar e odontológico), auxílio transporte, auxílio creche de R$ 483 e auxílio educação. Veja aqui!

