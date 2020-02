Câmara de Aracaju/SE abre novo concurso público com oferta de 50 vagas

Câmara Municipal de Aracaju/SE (foto: Reprodução/Google)





Para nível médio e técnico as chances são para assistente administrativo, assistente legislativo, intérprete e tradutor de libras, técnico - de tecnologia da informação, em enfermagem, em segurança do trabalho e em taquigrafia. As remunerações dos candidatos irá variar entre R$ 1.600 e R$ 1.900





Já para nível superior as oportunidades são para analista administrativo, analista legislativo, jornalista, contador, enfermeiro, redator, médico, procurador judicial e relações públicas. Após aprovados, os candidatos irão receber remuneração de R$ 2.300.





Inscrição e fases





As inscrições estão disponíveis a partir de 17 de fevereiro até 16 de março, pelo site da FGV. As taxas serão de R$ 70 para nível médio/técnico e R$ 80 para nível superior. Poderão solicitar isenção da taxa inscritos no CadÚnico, for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.





Os candidatos serão avaliados por prova escrita objetiva, que contará com disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico (apenas para nível médio e técnico), legislação específica (apenas para nível superior) e conhecimentos específicos de cada cargo. Para técnico em taquigrafia também haverá prova prática. Os candidatos de nível superior serão submetidos também a avaliação de títulos.

Um novo concurso público foi lançado pelae oferta 50 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. A Fundação Getúlio Vargas ( FGV ) é a banca organizadora responsável pelo certame. Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste concurso público. Para candidatos negros ficam reservadas 10% das vagas, no mesmo critério.